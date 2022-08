Su quattro sfide l’Udinese ha vinto tre volte contro la Salernitana. L'unica sconfitta la scorsa stagione, il 20 aprile, quando l’ex granata Simone Verdi segnò nei minuti di recupero. Antonio Candreva esordisce in Serie A il 27 gennaio 2008 proprio con la maglia dell'Udinese. Tre le presenze con bianconeri, mentre contro l'Udinese ha segnato cinque reti. Nelle ultime tre partite in casa, di Serie A, l'Udinese ha perso per un solo gol di scarto. Finora la Salernitana sta facendo la miglior striscia di imbattibilità in trasferta con due vittorie e due pareggi oltre ad aver segnato nelle ultime cinque sfide fuori casa, un'altro record in A.

Dove vedere Udinese-Salernitana in tv

La partita tra Udinese e Salernitana, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 20 agosto alle 18.30 in diretta sulla app DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it