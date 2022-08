Lautaro: "Contento che Lukaku sia tornato con noi"

L'attaccante argentino, al termine della partita vinta 3-0 contro lo Spezia, ha parlato del ritorno di Lukaku e del campionato: "Quando è arrivato Romelu gli ho detto che quest'anno dobbiamo combattere contro tutti, abbiamo iniziato. Non so se siamo più forti dell'anno scorso ma vogliamo migliorare, lotteremo per vincere tutto"

Buona anche la seconda per l' Inter , che nell'esordio in casa contro lo Spezia conquista altri tre punti. Al termine del match, vinto 3-0 , Lautaro Martinez ha commentato il ritorno a Milano di Lukaku : "Sono contento che sia tornato con noi a combattere insieme. Quando è arrivato gli ho detto che quest'anno dobbiamo combattere contro tutti e abbiamo già iniziato . Romelu è contento, cerca sempre di dare una mano e siamo contenti di riaverlo con noi: abbiamo parlato tanto anche quando è andato via, ci dà una grossa mano".

"Lotteremo per vincere tutto"

leggi anche

Inzaghi: "Puntiamo ai 100 gol. Serve un difensore"

Poi l'attaccante argentino commenta il match contro lo Spezia: "Abbiamo affrontato una squadra compatta che pressa bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma c'è ancora tanta strada da fare". In chiusura Lautaro fa un passaggio sugli obiettivi stagionali: "Non so se siamo più forti dell'anno scorso ma vogliamo migliorare, lotteremo per vincere tutto. Davanti siamo quattro attaccanti bravi, dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche. Sono contento che Skriniar resti con noi perché per la squadra è molto importante e questo lo sanno tutti".