Che pensieri ha avuto questa settimana?

Sono stati buoni. Dico sempre che è importante vincere perché vivi meglio la settimana. Per quanto riguarda gli infortuni, se succede a noi sembra che venga giù il mondo. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, sarà fuori un'altra settimana, forse 10 giorni. Pogba è menisco e non ci possiamo fare nulla. Se a McKennie gli esce una spalla in America, non ci posso fare niente. Szczesny è stato un infortunio all'adduttore ma è un problema risolvibile, ma tanto abbiamo Perin che è molto bravo e affidabile. Bisogna lavorare in silenzio, tenere il profilo basso perché si è alzato molto il livello. Ci saranno 8 squadre che si giocheranno l'accesso in Europa: Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta.