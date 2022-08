"Va fatto un passetto per volta"

vedi anche

Sampdoria-Juve 0-0, gli highlights

Tuttavia la Juve, nel primo tempo, ha subito l'iniziativa della Samp: "Il primo tempo non è stato fatto bene perché abbiamo avuto poca pazienza e loro hanno corso molto- spiega - Vlahovic è micidiale in area e delle volte deve essere bravo a proteggere palla ma il suo secondo tempo è buono". Quanto alle ipotesi di mercato per completare la rosa: "Ci pensa la società, noi dobbiamo lavorare, siamo partiti un po’ meglio dello scorso anno, bisogna guardare alle cose positive, hanno giocato dei giovani come Miretti e Rovella ma ovviamente bisogna migliorare. Una cosa è certa, abbiamo diversi giocatori fuori, c’è l’inserimento dei nuovi, c’è un’ottima intensità e voglia di fare bene, siamo un filino indietro rispetto alle altre ma questo non è vergogna, va fatto un passetto per volta, stiamo crescendo di condizione e dobbiamo prepararci per la gara con la Roma". Quanto alla scelta di far entrare Miretti e non Zakaria: "Non è entrato perché avevo bisogno di più qualità nello stretto e Miretti ha queste caratteristiche".