Gravina: "Troppi stranieri in A, non buon segno"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ai microfoni di "Radio Anch'io sport" di Radio 1 Rai ha lanciato l'allarme sull'eccessivo utilizzo degli stranieri in queste prime due gionate di serie A: "Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi di italiani in campo. Il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno"

Un allarme sui troppi stranieri in campo ma anche la soddisfazione per un campionato iniziato con stadi pieni e grande entusiasmo dei tifosi. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Radio 1 Rai a "Radio Anch’io Sport" di questo avvio di stagione e lo ha fatto non nasconde i suoi timori in chiave Nazionale: "Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visto veramente pochi di italiani in campo. Il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno per la nostra Nazionale". L'Italia al Mondiale non ci sarà ma Gravina ha le idee chiare sul futuro: "La Nazionale ha un solo progetto: quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima dell'inaugurazione del Mondiale. Mancini avrà a disposizione la Nazionale e tanti giovani, con la possibilità di ritrovarsi. Ci dovrebbe essere un'amichevole a Tirana contro l'Albania, poi potrebbe esserci un mini-ritiro negli Emirati Arabi e il resto della preparazione in Italia. Bisogna dare stabilità al progetto, gli esperimenti sono stati fatti e il mister ha le idee chiare. Mancini riuscirà a creare un giusto mix tra lo zoccolo duro, visto che alcuni giocatori esperti hanno lasciato, ed i giovani ben strutturati. Ancora una volta avremo una Nazionale che farà un bel gioco ottenendo risultati"