È l’estate degli azzurri che lasciano la Serie A e che si aggiungono ai già numerosi italiani che giocano in un campionato estero. Tra questi, alcuni dei più preziosi sul mercato come Donnarumma, Verratti e Jorginho, ma adesso anche Scamacca, Insigne, Viti e non solo. Quanto varrebbe la nostra nazionale se Mancini convocasse soltanto calciatori “emigrati”? Ecco la top 11 in un ideale 3-4-3 secondo i valori di mercato forniti da Transfermarkt

MERCATO: TUTTE LE TRATTATIVE E LE NEWS LIVE