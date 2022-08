Wijnaldum, frattura alla tibia: dubbio operazione

Una notte a Villa Stuart per Wijnaldum, il centrocampista olandese della Roma uscito con una frattura alla tibia dopo l'ultimo allenamento della squadra di Mourinho alla vigilia del match contro la Cremonese. Sono ore di riflessione per capire modi e tempi di recupero. Sul tavolo l'operazione chirurgica o una terapia conservativa. Decisione che il giocatore prenderà con la Roma ma anche in accordo con Psg e Nazionale olandese

Il centrocampista olandese della Roma Georgino Wijnaldum ha trascorso la nottata nella clinica Villa Stuart dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato la frattura composta della tibia destra , infortunio capitato durante l'ultimo allenamento della squadra. Poco fa gli è stato immobilizzato l’arto con il gesso . Le prossime valutazioni con esami strumentali saranno effettuate entro 48/72 ore e solo allora verrà decisa la strada percorrere. Due le opzioni sul tavolo: operazione chirurgica o soluzione conservativa . Con tempi di recupero differenti. La decisione del calciatore e dei medici della Roma, sarà condivisa anche con il PSG (proprietario del cartellino del calciatore) e con la nazionale olandese che rischia di perdere il giocatore per il prossimo mondiale in Qatar. Il club giallorosso si è stretto intorno al giocatore ed è arrivato anche il messaggio su Instagram di Josè Mourinho che ha mostrato una maglia dedicata al giocatore

Cremonese, via social il pensiero dell'avversaria di stasera

Sempre via social è arrivato anche un messaggio dalla Cremonese, avversaria oggi alle 18.30 della Roma allo stadio Olimpico. "In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti. In bocca al lupo e speriamo di rivederti presto in campo"