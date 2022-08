Sono tre i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per la terza giornata di serie A. Due giornate di stop per Nehuen perez dell'Udinese espulso alla fine del primo tempo del match giocato dai friulani contro la Salernitana. Fermati anche Sebastiano Luperto dell'Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna. Un turno di stop anche per l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti

Tre giocatori salteranno per squalifica la terza giornata di serie A che si aprirà venerdì prossimo con Monza-Udinese e Lazio-Inter. I friulani dovranno fare a meno dell'argentino Nehuen Perez espulso contro la Salernitana. Due turni di stop per lui per aver colpito un avversario con un calcio alla gamba. Salteranno il prossimo appuntamento anche Sebastiano Luperto dell'Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna entrambi espulsi nelle ultime gare rispettivamente contro Fiorentina e Verona. Per un turno non sarà in panchina Paolo Zanetti l'allenatore dell'Empoli