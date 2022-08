Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro in nerazzurri: "Scenderemo in campo contro la squadra più forte del campionato. Inzaghi era già uno dei migliori allenatori italiani quando era alla Lazio, con l'Inter può migliorare ancora. Ci può mancare un po' di brillantezza negli uomini offensivi ma non sono preoccupato"

"Non sono preoccupato dalla fase offensiva"

Sarri parla dei prossimi impegni della sua squadra: "Nelle due partite dello scorso anno contro l'Inter abbiamo dimostrato che possiamo starci dentro. Le prossime partite contro la Samp e con il Napoli non ci daranno delle risposte, ma dei segnali. Siamo come un maratoneta che deve fare 38 chilometri, non ci sarà nulla di definitivo al quinto chilometro". L'allenatore biancoceleste ha parlato dei suoi giocatori: "Ci può mancare un pizzico di brillantezza nei giocatori che fanno la differenza in fase offensiva, ma non sono preoccupato. Per quanto riguarda il terzino sinistro che potrebbe arrivare, non devo sceglierlo: c'è chi lo fa di lavoro, perché devo farlo io. In questo momento penso solo alla partita".