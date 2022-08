Serie A, la presentazione della terza giornata

Inizia di venerdì 26 agosto alle 18.30 la terza giornata di campionato di Serie A con Monza-Udinese, prima volta che le due squadre si incontrano dopo oltre 33 anni. La sera sfida all’Olimpico con Lazio-Inter. Sabato 27 agosto alle 18.30 la Cremonese ospita il Torino (in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Dopo aver giocato entrambe di lunedì si ritrovano in campo contro di sabato Juventus e Roma. Anticipo serale alle 20.45 per Milan-Bologna (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e su Sky Sport 4K) e Spezia-Sassuolo. Quattro le partite di domenica 28 agosto con Salernitana-Sampdoria (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) e Verona-Atalanta in campo alle 18.30 e Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli.