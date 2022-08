Novanta minuti diversi da tutti gli altri. Paulo Dybala incontra il suo passato, quella Juventus che per sette anni è stata la sua casa, e lo fa da calciatore della Roma . Un intreccio di emozioni uniche e speciali, che la Joya ha esternato con un messaggio su Instagram: un fotomontaggio che ritrae l’argentino in maglia bianconera che abbraccia lo stesso Dybala in maglia giallorossa . Il presente che incontra il passato. Sabato alle 18.30 all’Allianz Stadium durante Juventus-Roma, gara valida per la terza giornata di Serie A, gli sguardi e le attenzioni principali saranno tutte rivolte a lui, a Paulo Dybala.

"Voglio godermi questa partita"

"Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni!", ha scritto Dybala su Instagram. "Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita. Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!", conclude il post su Instagram.