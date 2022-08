L'allenatore bianconero dopo il pari con la Roma: "Non l'abbiamo chiusa, quando succede così il rischio di subire un gol da palla inattiva c'è sempre. Abbiamo giocato bene, peccato non averla vinta. Bravo Miretti, gioca da veterano"

Vantaggio di Vlahovic, pari di Abraham. Finisce pari la sfida dello Stadium, Allegri si rammarica soprattutto per un primo tempo chiuso solo sull'1-0: "Mourinho è stato molto bravo - ha detto l'allenatore bianconero a Sky Sport -, ha tenuto la squadra dentro la partita. Non l'abbiamo chiusa e, quando succede, il rischio di subire un gol da palla inattiva c'è sempre. E dopo l'1-1 potevamo anche rischiare di perdela. Una situazione del genere l'avevamo già vissuta proprio contro Mourinho contro il Manchester United, lì alla fine avevamo perso 2-1. Dispiace non aver vinto, venivamo da una settimana con un po' di critiche. C'era preoccupazione che i ragazzi ne risentissero un po', invece sono stati molto bravi e devo fare loro i complimenti".

"Miretti è stato molto bravo"

Dunque sulla partita dei singoli: "Centrocampisti? I ragazzi stati bravi. Miretti è un ragazzo che sa smarcarsi, e controlla palla sempre in avanti, cosa che è un bel vantaggio per lui". Aggiungendo a DAZN: "Gioca da veterano". "Anche Cuadrado è stato molto bravo a stare largo a venire in mezzo e creare superiorità numerica. Nel secondo tempo serviva costruire a destra per sviluppare a sinistra, e crossare da sinistra. Ci rimane una bella partita". E su Kostic: "Ha fatto una bella gara, ha dato intensità. Come sta Rabiot? Aveva i crampi. A livello emotivo avrà patito la sua possibile partenza. Per le sue qualità è un giocatore straordinario".