Le probabili formazioni della 4^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Kjaer torna titolare mentre Pioli deve rinunciare a Rebic e Origi. Inzaghi sceglie Dzeko come vice Lukaku e riflette su Onana dall'inizio. Juventus con Rugani favorito mentre Mourinho fa turnover sulle corsie esterne. Sarri perde Pedro ma rilancia Luis Alberto dopo il golazo di pochi giorni fa

Arriva il secondo grosso punto di domanda della stagione. Se la prima di campionato rappresentava un rischio perché non sapevamo come alcune squadre si sarebbero presentate ai blocchi di partenza, il primo turno infrasettimanale, tra mercato agli sgoccioli e poche ore di riposo, è allo stesso modo un rebus dal punto di vista ‘fanta’. Mini rotazioni? Turnover massiccio? Queste sono le solite incognite del campionato in mezzo alla settimana