Roma-Monza, le probabili formazioni

1/25

Reduce dal punto conquistato allo Stadium contro la Juventus, la Roma vuole tornare alla vittoria per confermarsi nel gruppetto in testa alla classifica. Chi invece è alla ricerca dei suoi primi punti è il Monza, ancora a quota 0 e chiamato a sorprendere all'Olimpico. Ecco le probabili formazioni delle due squadre in vista della partita del turno infrasettimanale, in programma martedì alle 20.45