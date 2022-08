Mou: "Dybala è un talento che aiuta la squadra"

C'è grande soddisfazione nelle parole di José Mourinho al termine della gara vinta contro il Monza in cui Dybala è stato mattatore con una doppietta: "Cosa ci siamo detti dopo la sostituzione? L’anno scorso contro la Juve, quando lui è stato sostituito, gli ho detto che era stato bravo e oggi gli ho detto lo stesso e abbiamo sorriso". Proseguendo sull'argentino: "Qualche volta c’è un talento che aiuta la squadra ma è isolato, ma in questo caso Paulo è un grande talento che gioca con la squadra e per la squadra e anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Poi è uscito e mi ha detto che se avesse giocato di più avrebbe fatto il terzo, per me lo deve fare con l’Udinese. E’ un Paulo che cresce, ha avuto infortuni, ha giocato poco. Anche Scaloni deve avere parole di elogio per noi perché ha ritrovato un grande giocatore per la sua nazionale".