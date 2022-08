Il Dybala show illumina la notte dell'Olimpico e traccia la strada del successo per la Roma contro il Monza. Arrotonda il punteggio nel secondo tempo Ibanez. Sufficienza piena per tutto il centrocampo giallorosso, Petagna non trova il guizzo: le pagelle del match

ROMA-MONZA 3-0: GOL E HIGHLIGHTS