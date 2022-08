L'allenatore bianconero analizza il successo contro lo Spezia: "In questo momento è bene fare risultato, poi ci sarà da migliorare". Su Vlahovic e Miretti: "Dusan è più pulito ma deve essere più tranquillo, come Miretti ci sono pochi giocatori". Sul gioco non propriamente brillante: "A me piace vincere più che essere bello"

Massimiliano Allegri è soddisfatto delrisultato ottenuto contro lo Spezia, consapevole che la Juve debba migliorare nel gioco. una Juve che rispetto a molte altre squadre ha cambiato poco in queste prime quattro gare ravvicinate, anche per motivi legati agli infortuni: "A metà campo in questo momento siamo freschi e abbiamo bisogno di conoscenza, poi ci sono le caratteristiche dei giocatori, Rabiot è stato straordinario, avendo fuori Pogba e con Paredes appena arrivato devo continuare con questi poi magari le prossime cambieremo, con Di Maria ho rischiato perché non si è allenato - dice - I cambi sono importanti: oggi Kostic è entrato bene e Milik ha fatto gol. All'inizio della stagione è importante fare risultato perché la condizione non è ancora ottimale e si gioca ogni tre giorni, abbiamo messo dei giocatori nuovi e non è facile, dobbiamo migliorare la gestione della partita. Dopo aver fatto un buon primo tempo abbiamo perso due o tre palle ingenuamente e poi ci siamo abbassati. Abbiamo perso un po' di ordine".