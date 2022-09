Sono state rese note le designazioni arbitrali degli anticipi della 5^ giornata della serie A, in programma sabato 3 settembre. Il turno che prevede alle 18 il derby di Milano affidato a Chiffi con Di Paolo al Var. Alle 15 c’è Fiorentina-Juventus per cui è stato designato a Doveri con Aureliano Var. A Sozza il match delle 20.45 Lazio-Napoli. Al var c’è Fabbri

Ufficiali le designazioni arbitrali dei tre match di sabato 3 settembre validi per la 5^ giornata della serie A. Si parte con Fiorentina-Juventus alle 15 che sarà arbitrata da Doveri, con Aureliano al Var. Alle 18 c’è invece il derby di Milano tra Milan e Inter per il quale il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Chiffi (Di Paolo al Var). Anticipi che si concludono con un altro big match, quello tra Lazio e Napoli all’Olimpico in programma alle 20.45: ad arbitrare sarà Sozza.