Il Video Assistant Referee compie oggi 6 anni. Il 1° settembre 2016 venne utilizzato nell'amichevole internazionale Italia-Francia. Il Presidente della Commissione arbitri della Fifa Pierluigi Collina: "Il VAR è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio ed è ormai parte del tessuto del nostro sport. Il miglioramento e lo sviluppo sono due fasi fondamentali per noi. Per questo motivo stiamo lavorando anche su nuovi terreni. Ad esempio, la futura implementazione del VAR Light"

Una data speciale, storica. Il primo settembre 2016, in occasione dell'amichevole giocata a Bari tra Italia e Francia, faceva il suo ingresso il Var (Video Assistant Referee). Un "ingresso" che ha rappresentato uno dei maggiori cambiamenti nella storia del calcio. Pierluigi Collina, Presidente della Commissione arbitri della Fifa, ha celebrato l'anniversario: "Ricordo molto bene quel giorno. Una giornata storica. All'epoca non lavoravo ufficialmente per la FIFA, ma mi trovavo a Bari con altri colleghi per assistere alla partita Italia-Francia e vedere l'utilizzo della Video Assistant Referees per la prima volta in un incontro internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po' nervosi. Dopotutto era la prima volta! Ricordo che ero seduto in un piccolo furgone fuori dallo stadio di Bari con il nuovo presidente della FIFA Gianni Infantino. Qui si trovava la tecnologia e io stavo mostrando a Gianni come funzionava il VAR. Quanta strada abbiamo fatto da allora!

"Difficile immaginare un calcio senza Var" "Era il 1° settembre 2016, e nei sei anni successivi il VAR non ha portato alla "fine del calcio", come alcuni avevano riferito all'epoca, ma è ormai parte del tessuto del nostro sport, ed è difficile immaginare il calcio senza di esso. Ricordo la prima volta che abbiamo discusso di questa tecnologia, volta a prevenire le decisioni sbagliate che cambiano la partita sul campo. Eravamo a una riunione dell'IFAB a Belfast nel 2014 e l'idea fu presa in considerazione per la prima volta. All'epoca sembrava un sogno a occhi aperti, ma sono bastati due anni per passare da un'idea all'implementazione ai massimi livelli del calcio, quella sera a Bari. A Bari è andata bene, ricordo che c'è stata una decisione iniziale secondo cui l'arbitro Bjorn Kuipers è stato assistito dal VAR - ma è stata una sfida importante prepararsi in meno di due anni per la Coppa del Mondo FIFA 2018. Il VAR veniva utilizzato solo in pochi Paesi e c'erano pochissimi ufficiali di gara con una grande esperienza di questa tecnologia. Ma la FIFA Refereeing e il Dipartimento FIFA per la Tecnologia e l'Innovazione hanno lavorato duramente, e il VAR alla Coppa del Mondo FIFA 2018 è stato un enorme successo, ed è stata la migliore risposta possibile a coloro che si aspettavano un fallimento. Sono rimasti delusi. Gianni (Infantino, n.d.r.) e io abbiamo sempre avuto grande fiducia nel fatto che il VAR sarebbe stato un successo e avrebbe portato maggiore equità nelle partite di calcio. Abbiamo dimostrato di avere ragione in questo senso. Tuttavia, dal 2018 non ci siamo adagiati sugli allori. Il VAR è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio, quindi è comprensibile che ci voglia del tempo per comprenderlo e apprezzarlo. Incoraggiare i giocatori, gli allenatori, i tifosi e i media a comprendere meglio la tecnologia e i suoi usi è stato un obiettivo cruciale per noi negli ultimi anni. Ora c'è una maggiore consapevolezza in tutto il mondo del processo VAR e la sua accettazione è diventata molto più diffusa. Tuttavia, è sempre possibile apportare miglioramenti. Ne siamo consapevoli. Sappiamo che a volte ci vuole ancora troppo tempo per prendere una decisione finale e che dobbiamo accelerare questo processo".