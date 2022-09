L'Inter si allenerà alle 18, stesso orario del derby di domani, per rifinire la preparazione. Inzaghi, che non può disporre di Lukaku, ritroverà in attacco Lautaro Martinez a cui affiancherà uno fra Dzeko e Correa. In difesa probabile il ritorno dal primo minuto di Bastoni con Di Marco che andrà in panchina vista la probabile conferma sugli esterni di Dumfries a destra e Darmian a sinistra