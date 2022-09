Presentazione Serie A

Il quinto turno di campionato inizia sabato 3 settembre alle 15.00 con Fiorentina-Juventus e prosegue alle 18.00 con il derby di Milano. Partita serale, alle 20.45, Lazio-Napoli (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). Quattro le partite della domenica. Torna la partita dell'ora di pranzo: alle 12.30 Cremonese-Sassuolo (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251). Il turno di campionato si chiude lunedì con tre partite in programma: due alle 18.30 Monza-Atalanta e 18.30 Salernitana-Empoli, mentre alle 20.45 Torino-Lecce (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K).