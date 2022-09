Dove vedere Fiorentina-Juventus

I numeri di Fiorentina e Juventus

I numeri sono a favore della Juventus, con 79 vittorie in 166 confronti. A maggio la Fiorentina aveva vinto in casa 2-0 contro i bianconeri e se dovesse ripetersi sarebbe la prima volta con due vittorie consecutive in Serie A contro la Juventus, dal 1998. L'ex, Dusan Vlahovic, ha realizzato 11 gol in 19 match con la Juventus in Serie A. Dalla scorsa stagione, nessuno ha segnato più di lui su punizione diretta in Serie A e potrebbe trovare il gol in tre match consecutivi per la prima volta con la Juventus in campionato.