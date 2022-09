Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta nel derby contro il Milan: "C'è molta delusione, avremmo potuto e dovuto fare di più. Ci tenevamo molto per i tifosi e per la società. Avremmo meritato il pari per quanto fatto nel finale, ma non possiamo concedere occasioni del genere ai nostri avversari"

Secondo passo falso in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che esce sconfitto 3-2 nel derby contro il Milan. "Mi brucia aver perso il derby - ha commentato l'allenatore nerazzurro al termine del match. Ci tenevamo tantissimo per i tifosi, per la società e per noi stessi, dovevamo e potevamo fare molto meglio. Siamo molto delusi". Successivamente Inzaghi analizza la partita: "All'inizio è stata una partita equilibrata, c'è stata una fase di studio e poi abbiamo segnato sugli sviluppi di una bellissima azione. Dopo l'uno a uno abbiamo avuto un blackout di mezz'ora che ci è costato due gol subiti, non possiamo concedere occasioni del genere. Per quanto fatto nell'ultima mezz'ora probabilmente avremmo meritato il pari, ma sono io il primo responsabile di questa sconfitta".