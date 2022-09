I rossoneri si aggiudicano un derby ricco di gol ed emozioni. Brozovic sblocca la gara al 21' ma il Milan pareggia dopo pochi minuti con Leao. Il portoghese, migliore in campo, nella ripresa è devastante: prima fornisce l'assist per la girata vincente di Giroud per il 2-1, poi si mette in proprio per il tris rossonero. Dzeko accorcia le distanze, poi Maignan salva il risultato

MILAN-INTER: TABELLINO E HIGHLIGHTS