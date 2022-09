Dove vedere Lazio-Napoli

Calciomercato

Le formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A al termine del calciomercato: nei campetti in rosso ci sono i nuovi acquisti, con i vari ballottaggi che potrebbero accompagnare allenatori (e fantallenatori) per tutta la stagione. Si tratta del miglior 11 possibile per ogni club del massimo campionato, al netto degli infortuni gravi (ad esempio Wijnaldum, che tornerà solo nel 2023) GLI ACQUISTI UFFICIALI IN A - I PROBABILI RIGORISTI