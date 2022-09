Paul Pogba ha voluto mandare questo messaggio attraverso i suoi social: “L’operazione è andata molto bene, recupererò molto velocemente. Grazie a tutti per i messaggi e per il supporto. Mentalmente ora sto bene, so che non sono mai solo. Tornerò alla grande e presto, speriamo. L’importante è sorridere sempre!”. E poi finisce il video parlando direttamente al suo ginocchio…

IL PARERE DEL DOTT. TENCONE: "NON OPERARSI ERA CONTRO LA SCIENZA"