755 minuti dopo l'imbattibilità della porta bianconera si è interrotta e il rigore di Marin è valso il pareggio finale. Un punto che sa di amaro in bocca per la Juve e per Thiago Motta che arriva alla sosta con un ritardo di 3 punti dal Napoli capolista. L'allentore ha analizzato così il pareggio contro il Cagliari: "Già nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo fatto una gestione della partita da non fare - ha spiegato -. Dobbiamo continuare ad attaccare e attaccare bene. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione, non le abbiamo concluse, ma c'era sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare in partita. Abbiamo fatto tutto noi oggi: un gol che ci poteva dare tranquillità e giocare in avanti con equilibrio, poi piano piano giocando loro hanno preso fiducia e c'è stato questo rigore. Con l'espulsione è stato difficile andare a prendere un risultato positivo. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita". E sull'errore di Vlahovic nel finale ha aggiunto: "Non gli si dice niente perché alla fine è una situazione di gioco. Succede e succederà, ma ci sono altre cose dove dobbiamo fare molto meglio per poter competere e continuare nel percorso di crescita. L'espulsione a Conceiçao? Se è simulazione è giusto che sia ammonito, è una cosa di cui stiamo parlando da tempo, anche nelle riunioni con Rocchi. Penso che le simulazioni non fanno bene al gioco, io devo ancora rivedere le immagini ma mi fido di quello che ha visto l'arbitro perché anche nelle simulazioni non devono esserci interpretazioni: o c'è o non c'è, però da adesso si apre un precedente dove se si fa una volta si fa sempre, non ogni tanto o quando conviene che non è il caso di oggi".