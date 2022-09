Primo allenamento senza Miha: Bologna con Vigiani

Oggi inizia una nuova era per il Bologna. Dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic, infatti, il club rossoblù, è tornato in campo per allenarsi e per preparare la prossima partita contro la Fiorentina (in programma domenica 11 settembre). La squadra è tornata al lavoro questo pomeriggio a Casteldebole agli ordini di Luca Vigiani, l'allenatore della Primavera, tra attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. La preparazione dei rossoblù continuerà domani con una doppia seduta di allenamento alle 10 e alle 14.30 agli ordini di Luca Vigiani al centro tecnico Niccolò Galli. Ancora non è noto il nome del sostituto di Sinisa Mihajlovic.