La Sampdoria ha perso in casa 2-1 nel match contro il Milan. Un ko commentato dall'allenatore Marco Giampaolo ai nostri microfoni: "Dopo l'espulsione di Leao che mi pare fosse sacrosanta l'arbitro (Michael Fabbri) ha arbitrato a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere apposto la cosa. Tutte le decisioni sono state contrarie e poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. La partita è pesante, la posta in palio è importante per entrambe, non solo per il Milan. Bisogna avere rispetto anche per la Samp".