L'allenatore rossonero commenta così la vittoria di Genova contro la Samp: "Abbiamo stretto i denti, sono tre punti voluti". E Tonali: "Questo è il successo più bello a livello di cuore"

Il Milan vince contro la Sampdoria 2-1 dando una grande prova di carattere, dopo aver giocato per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica a causa del doppio giallo rimediato da Leao. Una vittoria importante, commentata così da Stefano Pioli ai microfoni di Sky: "Vittorie così sono sofferte, volute, combattute, abbiamo stretto i denti. Durante il primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol in più, i ragazzi hanno sudato, hanno giocato pallone su pallone, non è mai facile affrontare questa squadra. Avevamo due obiettivi: sbagliare meno tecnicamente e approcciare meglio alla gara, ci siamo riusciti e ci porteremo avanti questi miglioramenti". Su Leao, che è stato espulso: “Tutte le volte che un attaccante difende la palla, se un difensore si butta, l’attaccante viene ammonito. Dispiace, gli avevo chiesto nel secondo tempo di stare attento e di non commettere falli". Un commento anche su Charles De Ketelaere: "E' un giocatore importante, ha fatto bene, è stato pericoloso, tutto quello che gli stiamo chiedendo lo sta facendo con disponibilità e talento".

Verso il Napoli: "Out Leao e probabilmente anche Rebic" E' tempo di pensare già al futuro con il big match contro il Napoli in programma a San Siro il 18 settembre. I rossoneri non avranno Leao, gli azzurri invece non potranno contare su Osimhen. "Chi ci perde di più? Entrambe le formazioni" - ha detto Pioli - "Forse più noi, visto che probabilmente anche Rebic non ci sarà. Ora dobbiamo recuperare energie, questa è stata una settimana impegnativa. Abbiamo una partita di Champions molto pesante per la classifica del girone, poi troveremo le soluzioni per il Napoli: sarà uno scontro diretto e affronteremo una grande squadra. Rafa è determinante nella nostra fase offensiva, ma troveremo altre soluzioni".

"Complimenti a Tonali e... all'Italia del volley!" Da una vittoria all'altra. Stefano Pioli ha commentato anche la vittoria dell'Italia del volley, in finale ai Mondiali: "La pallavolo è uno sport fantastico, a Parma siamo cresciuti con la cultura del volley e sicuramente seguiremo la finale. E’ un piacere vederli giocare, perché si vede che ci credono con talento e determinazione, voglio fare un grande in bocca al lupo agli azzurri". Infine, i suoi complimenti a Sandro Tonali, che ha rinnovato fino al 2027. "Tonali rappresenta un giocatore importante. E’ uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere nel nostro modo di lavorare, nelle sue qualità, ed ora è un centrocampista completo con forza e personalità. Può ancora fare meglio, ma il suo rinnovo è meritato".

Tonali: "Vittoria più importante a livello di cuore" Anche Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la partita: "Il derby è stato una vittoria importante a livello emotivo, ma questa è la più importante a livello di cuore. Siamo partiti forte e non ci siamo mai disuniti anche in inferiorità. Da Genova parte l’idea di migliorarsi perché non abbiamo fatto tutte le cose giuste stasera. Oggi tutta la squadra ha preso la riserva e l’ha messa in campo. Non avevamo tanta benzina ma era importante vincere. Mi sento legato al Milan. I tifosi sono straordinari e ci danno sempre tanto. Sapevamo che si giocava ogni tre giorni: abbiamo fatto un grande ritiro e siamo pronti per le prossime partite".