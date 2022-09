E' successo di tutto tra Juventus e Salernitana. Caos Var, 3 rossi nel finale più quello di Massimiliano Allegri, un gol annullato a Milik e un pareggio, 2-2. Un risultato commentato così dall'allenatore bianconero: " Per quanto riguarda il finale della partita, io ho capito meno di voi perché con gli arbitri non parlo . Dispiace perché la squadra ha giocato bene per i primi venti minuti, dopo lo svantaggio ci siamo fermati, come se fossimo imbalsamati. Siamo stati polli alla fine del primo tempo. Ero curioso di vedere come avremmo reagito da una situazione di svantaggio e in questo dobbiamo ancora migliorare. La squadra nel secondo tempo ha creato molto, purtroppo non siamo riusciti a vincere".

"Gol annullato? Vorrei vedere Candreva..."

Massimiliano Allegri però non si abbatte e guarda con fiducia ai prossimi impegni. In primis a quello di mercoledì in Champions contro il Benfica: "Una rimonta così ci dà la forza necessaria per affrontare nel modo giusto la partita di mercoledì. Certo, la vittoria ci avrebbe portato a due punti dalla vetta". Infine sulla rete annullata a Milik ha specificato: "Non sono un arbitro e non sono al Var, noi dobbiamo accettare le decisioni anche se vorrei vedere l'immagine di Candreva: vorrei capire se lo tiene in gioco, ma mi sa che non c'è perché magari è sparita (ride, ndr). Fatemi fare una battuta, anche se è da inizio campionato che siamo sfortunati con il Var".