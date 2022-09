Le partite di Serie A oggi

Scenderanno in campo dodici squadre nella domenica del sesto turno di campionato. Apre la giornata oggi domenica 11 settembre Atalanta-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Come vedere le partite in tv

All'ora di pranzo scendono in campo Atalanta e Cremonesei, n diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La partita delle 15.00, 18.00 e il posticipo delle 20.45, valide per la 6^ giornata di Serie A, saranno trasmessa domenica 11 settembre in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Le partite saranno visibili anche sui canali ZONA DAZN, disponibili dal canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione