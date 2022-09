Dove vedere Empoli-Roma

Ultimo match della 6^ giornata di Serie A: stasera, lunedì 12 settembre, in campo Empoli e Roma. La gara è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Empoli e Roma

Solo 28 i confronti in Serie A tra i toscani ed i giallorossi: tre le vittorie dell’Empoli, 20 quelle della Roma e 5 le gare finite in parità. La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9 vittorie e 3 pari) e arriva da cinque successi consecutivi contro i toscani. La Roma ha inoltre mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Empoli, che ha vinto solo due degli ultimi 12 appuntamenti casalinghi contro la Roma in Serie A ( 1-0 il 16 ottobre 2005 con un gol di Francesco Tavano e 1-0 il 17 febbraio 2007, firmato da Nicola Pozzi). Nessuna squadra ha pareggiato più incontri interni dell’Empoli nel 2022 (sei, come Atalanta e Salernitana); nel periodo i toscani hanno ottenuto un solo successo, meno di ogni altra formazione, escluse retrocesse e neopromosse. La Roma ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato, la metà dei successi che aveva registrato nelle precedenti sette (4 vinte, 2 pari, 1 sconfitta).