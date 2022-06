Nell'annuncio ufficiale d'addio i reds lo chiamano "Liverpool legend". Ma come può una riserva aver ricevuto così tanto amore? Gol pesantissimi in Champions e assoluto uomo derby. Carragher e Klopp hanno speso parole dolcissime per lui. E poi: il guard of honour per l'ultima ad Anfield, un bacio da un tifoso a San Valentino, un delfino col suo nome e quel graffito che dice "il calcio è niente senza Origi"

IL LIVERPOOL SALUTA ORIGI, LO ASPETTA IL MILAN