Il Milan ha un nuovo Consiglio di Amministrazione . Il Cda rossonero è stato nominato oggi, mercoledì 14 settembre, al termine dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi a Milano in seguito all'acquisizione del club da parte di RedBird lo scorso 31 agosto. " E' l'atto formale di un nuovo capitolo per la società, nel segno della continuità e del costante sviluppo ", ha spiegato il club rossonero nella nota.

La composizione del Cda: Scaroni resta presidente

"Il Consiglio di Amministrazione - si legge nel comunicato - è composto da Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Gerry Cardinale, Alec Scheiner, Niraj Shah, Isaac Halyard, Gordon Singer, Giorgio Furlani e Stefano Cocirio". Il nuovo Cda ha rinnovato la nomina a Paolo Scaroni come presidente e a Ivan Gazidis come Amministratore delegato. Restano dunque nel Cda Gordon Singer e Giorgio Furlani, che potrebbe prendere il posto di Gazidis come Ad quando scadrà il contratto dell'ex dirigente dell'Arsenal (novembre 2022).