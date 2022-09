Dopo il successo in Europa League contro l'Helsinki, la Roma presenta alla stampa il suo ultimo acquisto: il centrocampista Mady Camara. "La cosa che più mi ha sorpreso è l'ambiente familiare che si respira qui. Mi hanno accolto tutti come un fratello". La presenza di un allenatore come José Mourinho è stata importante per la sua scelta: "Lavorare con lui è motivo di grande orgoglio. Diversi club si erano interessati a me, quando è arrivata la Roma non ho avuta nessuna esitazione anche dopo aver parlato con il mister, che mi ha spiegato il progetto. Sono qui per dare tutto e per aiutare la squadra". All'Olympiacos ha avuto Manolas come compagno: "Mi ha detto quanto grande sia questo club e del calore che c'è. L'Olympiacos ha tifosi molto caldi e quelli della Roma non sono da meno. Spero di essere accolto con lo stesso calore con cui sono stato accolto in Grecia".