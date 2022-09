Domani alle ore 15 Raffaele Palladino siederà per la prima volta su una panchina di Serie A. Il nuovo allenatore del Monza, chiamato dalla Primavera per sostituire l'esonerato Stroppa, esordirà contro la squadra che lo ha cresciuto e lanciato come calciatore, la Juventus. La sua ultima partita in maglia bianconera è stata l'11/05/2008 contro il Catania in campionato. Ecco chi erano i suoi compagni di squadra e il tecnico