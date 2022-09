Dove vedere Spezia-Sampdoria

I numeri di Spezia-Sampdoria

Solo 4 i confronti in Serie A tra le due squadre: lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro la Samp (1 pari, una sconfitta) e quella blucerchiata potrebbe infatti diventare la prima avversaria contro cui i bianconeri ottengono tre successi nel massimo campionato italiano. Entrambe le vittorie dello Spezia contro la Sampdoria sono arrivate al Picco. Negli ultimi 10 Derby liguri disputati in Serie A, la squadra ospitante è rimasta imbattuta in ben otto occasioni (5 vittorie, 3 pari) e, in particolare, gli ultimi due sono terminati con un successo interno arricchito da clean sheet (1-0 dello Spezia contro la Sampdoria il 23/01/2022 e 1-0 dei blucerchiati contro il Genoa lo scorso 30 aprile). Lo Spezia è imbattuto da sette gare di Serie A in cui ha affrontato una formazione con meno punti in classifica a inizio giornata, L'ultima sconfitta risale proprio a una sfida contro la Sampdoria (1-2, il 22 ottobre 2021). La Samp ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A con due punti dopo le prime sei gare, proprio come successo nel 2013/14. In quell'occasione i blucerchiati fecero punti alla 7^, grazie a un pareggio contro il Torino.