Le partite di Serie A oggi, domenica

Sono sei le partite in programma per la settima giornata di Serie A che si conclude domenica sera in vista della pausa per le nazionali. Si inizia con la partita delle 12.30, Udinese-Inter, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si prosegue con tre partite delle 15.00 che vedono la Juventus impegnata a casa del Monza, la Fiorentina in trasferta a Verona e la Lazio fuori casa contro la Cremonese. La partita delle 18.00 è la sfida fra Roma e Atalanta all'Olimpico mentre la giornata di campionato si chiude poi alle 20.45 con Milan-Napoli.