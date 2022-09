Proprio nei momenti in cui il centrocampista metteva a segno la rete del 3-1 contro i nerazzurri, i ladri facevano ingresso nella sua villa di Pagnacco rubando gioielli e computer per un bottino di circa 12mila euro. L'amara scoperta nel pomeriggio al momento del rientro a casa

Dalla gioia per il gol (il primo in questo campionato) del 3-1 contro l'Inter nel preziosissimo successo dell'Udinese nella settima giornata di Serie A, all'amarezza per la scoperta dell’ingresso dei ladri nella sua abitazione. Una domenica dal sapore agrodolce per Tolgay Arslan. Negli stessi istanti in cui il centrocampista metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l'Inter, il calciatore dell'Udinese subiva un furto nella propria abitazione. È accaduto ieri, all'ora di pranzo, nella sua villa di Pagnacco (Udine).