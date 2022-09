Il 2° anno di Mou: meno punti, meno gol, ma...

Una rosa con molti titolari a disposizione per Josè Mourinho in questa pausa del campionato. Solo Cristante è fra gli azzurri di Mancini mentre a Trigoria è tornato Pellegrini così come sono rimasti Spinazzola, Mancini e Zaniolo. Lo Special One vuole migliorare i numeri dei giallorossi che hanno fatto meno punti e la metà dei gol rispetto allo scorso anno ma hanno un distacco inferiore rispetto alla vetta. Nel video l'analisi di Angelo Mangiante