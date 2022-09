Ventuno trofei nazionali, due Champions, una Coppa Uefa, un'Europa League e una Conference per un totale di ventisei titoli in ventidue anni di carriera festeggiati ieri. Eppure Josè Mourinho ancora non si accontenta. "Sono passati velocemente, ma voglio continuare - racconta lo Special One, ospite in Portogallo del 'Quinas de Ouro', premio del calcio lusitano -. Mi sento bene, mi sento forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla". Poi ci ripensa un attimo: "Forse il colore dei capelli è cambiato, quello sì, e anche le rughe", ma quando si tratta di allenare le idee sono ben chiare. "Sono pronto a continuare. Non per altri 22 anni, perché non ci sarebbe tempo, ma per qualche anno in più". Perché come 22 anni fa la sua natura resta sempre la stessa e l'espulsione di domenica scorsa contro l'Atalanta ne è la dimostrazione. "Non è una novità per me - spiega - rispecchia il mio modo di essere e non lo voglio cambiare".