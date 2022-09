Numeri a sorpresa per la squadra di Gasperini, capolista insieme al Napoli con la difesa meno battuta. Non è tutto: i nerazzurri hanno sempre vinto in trasferta, bilancio che vale il podio nei top 5 campionati d'Europa. Quali squadre hanno avuto finora il miglior rendimento esterno? Nella top 20 solo una big è davanti alla Dea

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A