I 10 consiglieri affronteranno i temi legati al bilancio e alla gestione economica finanziaria che chiuderà con un passivo (quinto consecutivo) stimato di 250 milioni di euro. Non si parlerà della posizione di Allegri, che al momento non è in discussione

Il documento che verrà stilato oggi

Alla fine della riunione verrà stilato un documento con aggiornamenti sul piano industriale, le prospettive e i rischi delle previsioni per il prossimo anno, legate inevitabilmente ai risultati del campo (in particolare della Champions). Uscire ai giorni costerebbe subito 9.6 milioni di mancato premio per la qualificazione agli ottavi più altri 4 come stima per mancato incasso allo Stadium. Più una variabile legata al market pool che dipende dalle partite giocate. Insomma mancato ricavi intorno ai 20 milioni. Serve una svolta, in campo e fuori. Intanto lavorando sulla riduzione dei costi: dopo l'ultimo mercato la spesa per la rosa (ammortamenti più ingaggi) è scesa di 33 milioni, dai 311 del 2021/22 ai 278 milioni attuali.