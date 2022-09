Dal 28 settembre al 18 novembre in programma 13 incontri aperti a tutti i cittadini milanesi per illustrare i dettagli del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter che prevede anche la demolizione completa di quello attuale Condividi

Si è svolto questo martedì mattina in centro a Milano l'incontro di presentazione delle tappe che, da domani fino al prossimo 18 novembre, segneranno il dibattito pubblico relativo alla proposta del nuovo stadio a San Siro. "L'obbiettivo - dice Andrea Pillon, coordinatore del dibattito - è quello di presentare alla città la proposta dei due club calcistici Milan e Inter per il nuovo stadio Meazza, raccogliere osservazioni, proposte ed eventuali criticità".

13 incontri in poco più di un mese Il processo di informazione, partecipazione e confronto sull'opportunità e sulle soluzioni progettuali del nuovo stadio del capoluogo lombardo sarà articolato in tre tipologie di incontri, tutti aperti alla cittadinanza. Cinque saranno 'pubblici', e avranno lo scopo di presentare gli aspetti più rilevanti degli interventi proposti. Ce ne saranno altri cinque 'di approfondimento' durante i quali verranno trattati gli aspetti più specifici della proposta. Oltre a questi, verranno organizzate anche due giornate dedicate alle 'attività nel quartiere' di San Siro durante le quali ci saranno dei sopralluoghi e dei laboratori aperti ai cittadini. Nei prossimi 40 giorni i dibattiti che si svolgeranno toccheranno temi come la sostenibilità economica e sociale del progetto e le ragioni dell'intervento.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Nuovo San Siro, scelto il progetto definitivo Dalle 17.30 di martedì 21 dicembre, è ufficiale: ecco il progetto definitivo per il nuovo San Siro. È 'La Cattedrale', firmata dallo studio americano Populous che ha nel proprio curriculum (tra gli altri) lo stadio del Tottenham. Esterno in vetro che ricorderà il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. Le facciate dei colori di Inter e Milan. Un 'catino' da circa 65 mila posti. Ecco tutte le sue caratteristiche INTER-TORINO LIVE - EMPOLI-MILAN LIVE Ora è ufficiale. un nuovo stadio per Milan e Inter. Il progetto definitivo è quello dello studio americano Populous, che in passato - oltre al nuovo stadio del Tottenham - aveva realizzato anche l'Emirates dell'Arsenal, il nuovo Wembley della nazionale inglese o - tra gli altri - il Da Luz del Benfica. L'annuncio è arrivato con una nota congiunta di Inter e Milan alle 17:30 di martedì 21 dicembre. “Il Nuovo Stadio di Milano – ha detto amministratore delegato corporate dell'Inter Antonello – sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno". Il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo. Attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello internazionale” "Abbiamo preso ispirazione dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Vogliamo un disegno rispettoso del passato e futuristico, proiettato nel domani - le parole dette durante la presentazione del progetto -. Cambierà colore sugli esterni, e rimarrà una cattedrale bianca per Milano quando non ci sono le partite".

Da San Siro alla Cattedrale: le tappe Il dibattito inizierà dunque domani, mercoledì 28 settembre, con un incontro nel quale verrà presentato il dossier del progetto del nuovo stadio presso Palazzo Marino e si concluderà il 18 novembre con la presentazione della relazione conclusiva da parte del coordinatore Andrea Pillon. Il nuovo progetto punta ad aprire i cantieri a inizio 2024 per poi inaugurare la Cattedrale (questo il nome del nuovo stadio) a partire dalla stagione 2027/28. Il progetto prevede, non prima di quella data, la demolizione dell'attuale stadio di San Siro (che ospiterà nel 2026 cerimonia inaugurale dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina) per lasciare spazio a un parco pubblico e al distretto commerciale di San Siro, che sarà pronto nel 2030. Successivamente alla presentazione della relazione conclusiva del dibattito (18 novembre) i club dovranno realizzare entro due mesi il dossier definitivo del progetto, senza l’obbligo di inserire le eventuali proposte di modifica avanzate in queste settimane dai cittadini.

Antonello: "Nuovo stadio valore aggiunto per i club e per la città di Milano" "Il nuovo impianto sarà un punto di arrivo e rispetto al progetto iniziale i club hanno rimodulato le volumetrie per più di un terzo, abbiamo più che raddoppiato il verde - spiega l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello -. Vorrei ricordare che questa diventerà una zona a traffico limitato, forse la più grande di Milano. Riteniamo il nuovo stadio possa essere un valore aggiunto non solo per i club ma anche per i cittadini. L'altro aspetto importante che vorrei mettere sul piatto è che Milan e Inter fanno parte della storia di questa città e sono sempre state parte attiva di questa città. Di conseguenza l'intenzione è che i club continuino a investire a Milano e per Milano. Per Milano si intende non solo per i tifosi ma anche per la cittadinanza. L'investimento sarà di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, e garantirà migliaia di posti di lavoro. Gli obiettivi sono chiaramente sportivi perché lo stadio ormai è un elemento imprescindibile per migliorare. Ma oltre a ciò ci sono obiettivi di natura ambientale, sociale e sostenibile. La sostenibilità è fondamentale in progetti come questi".

Scaroni: "Impossibile ristrutturare San Siro" "Tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso che guardiamo con ottimismo - ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente del Milan -. Inizia il dibattito pubblico che guardiamo in modo positivo. Ascolteremo quello che uscirà, è vero che è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno, ma se riusciremo uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato. Io vorrei spiegare perché non si può ristrutturare San Siro. Ci sono vari motivi, ma mi limito a dire questo: come facciamo a giocare 50 partite più altre eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 50 mila persone? Vi assicuro che questa cosa è impossibile e molto pericolosa. Tutte le ristrutturazioni sono avvenute dove c'era un solo club e dove c'era uno stadio vicino in cui traslocare per un certo periodo. Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro penso che chi lo dice o non ha riflettuto fino in fondo oppure non vuole fare niente. Per noi è un'ipotesi impossibile. Quindi o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte".

Il presidente del Milan Scaroni e l'ad dell'Inter Antonello durante la conferenza di presentazione