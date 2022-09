Non solo Kostic-Vlahovic, la sosta porta sorrisi

La sosta in generale ha portato sorrisi con l’esordio di Bremer nel Brasile e il traguardo delle 113 partite di Cuadrado che ha superato Valderrama ed ora è secondo come numero di presenze nella Colombia. Pronto a tornare titolare Szczesny, in campo come Bonucci per 180 minuti. La metà Danilo, un’ora per Paredes, soltanto un tempo per Bremer e Milik. Il ritorno di Locatelli e Rabiot permetterà turnover in mezzo con Miretti non ancora al meglio dopo la lieve distorsione alla caviglia. In attacco, invece, toccherà alla Juve formato Serbia.