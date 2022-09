Una sosta con diverse notizie verso Inter-Roma. Zaniolo, Belotti e Spinazzola hanno innalzato la condizione atletica con carichi di lavoro mirati in questi dieci giorni. Pellegrini, tra i titolari, ha recuperato. In più, altra notizia, dopo un mese torneranno tra i convocati anche El Shaarawy e Kumbulla. Poi le notizie sui nazionali. I due più utilizzati sono stati Cristante e Celik, 180'. Zero minuti invece per scelta tecnica per Abraham e Rui Patricio. E zero minuti, ma per motivi fisici, per Dybala rimasto in tribuna nelle due amichevoli dell'Argentina disputate negli Stati Uniti.