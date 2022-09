Presentazione dell'ottava giornata di Serie A

Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali e riparte sabato 1^ ottobre con Napoli-Torino. Il big match Inter-Roma si gioca poi alle 18.00, Simone Inzaghi contro José Mourinho. Inter che non perde contro la Roma in Serie A da 10 partite, dal 26 febbraio 2017. Anticipo delle 20.45 la sfida fra Empoli e Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento di Luca Marchegiani e in collegamento da bordocampo Paolo Assogna e Peppe Di Stefano. Sei le partite della domenica con Lazio-Spezia all'ora di pranzo, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Riccarco Gentile con il commento di Nando Orsi e a bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini. Sono tre le partite delle 15.00 con il Monza ospite della Sampdoria al Ferraris, Sassuolo-Salernitana e la sfida fra neopromosse, Lecce-Cremonese. Infine la domenica si chiude con Atalanta-Fiorentina alle 18.00 e Juventus-Bologna alle 20.45. Ultima partita dell'ottava giornata di campionato Verona-Udinese, in diretta lunedì 3 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e su NOW. Telecronaca di Dario Massara con a bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti.