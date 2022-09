Immobile ce la fa, chi al posto di Theo? Probabili

Sosta finita e campionato pronto a ripartire. Dove eravamo rimasti? Al colpo esterno del Napoli contro il Milan, alla crisi Juventus e alla sorpresa Udinese. Nell’ottavo turno fari puntati su vari campi ma in primis va fatto un po’ di ordine per ciò che riguarda i giocatori reduci dagli impegni con le varie nazionali. Tifosi e fantallenatori hanno incrociato le dita sperando di riavere sani e arruolabili i propri giocatori ma non tutto è andato per il verso giusto