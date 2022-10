Nel posticipo domenicale di Serie A la Juventus ospita il Bologna e sarà la seconda partita sulla panchina emiliana per Thiago Motta. Contro i bianconeri l'ex centrocampista ha segnato la prima delle sue tre doppiette in Serie A: era l'11 aprile 2009 e l'italo-brasiliano vestiva la maglia del Genoa (vittoria per 3-2): ricordate i protagonisti di quel match? Alcuni giocano ancora e c'è chi ha dedicato la sua "seconda vita" all'arte